Bay Kemal Sözü, Sıfır Araba Aldıracağım Sizlere
Dün akşam sosyal medya hesabından vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, herkese sıfır araba aldıracağım dedi.
GÜNDEM 26.07.2022, 10:07 Meliha Yılmaz
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ‘’Bir kaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür. İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere’’ dedi.
Kılıçdaroğlu’nun bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.
Hasan aksoy 4 saat önce
Adam araba dağıtırlar şaşmayın Kemal ben toros taksi isterim yapamayacağın sözü verme tamammi
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