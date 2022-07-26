Bay Kemal Sözü, Sıfır Araba Aldıracağım Sizlere

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ‘’Bir kaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür. İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere’’ dedi.

Kılıçdaroğlu’nun bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.