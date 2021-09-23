Başkanvekilliğine sürpriz isim
Alanya Belediyesi haftalık Encümen Toplantısı, birim amirlerinin ve encümen üyelerinin katılımıyla başkanvekili Adem Er başkanlığında gerçekleşti.
GÜNDEM 23.09.2021, 14:33 Melike Temir
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in izne ayrılmasının ardından encümen toplantısına başkanvekili olarak MHP’li Meclis üyesi Adem Er başkanlık etti.
Mehmet ergün 20 saat önce
Aslında tam başkanlığa yakışır
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Hasan aykara 13 saat önce
Çok ukala geliyor bana, MHP’li olduğunu da düşünmüyorum
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