Başkanlarımıza Önemli Görev

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Alanyalı Velittin Yenialp, Hüseyin Değirmenci, Ali Akkaya ve Hüseyin Alataş Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetiminde yer aldı.
GÜNDEM 05.05.2022, 16:44 Zeynep Oktay
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yeni yönetiminde 4 Alanyalı isim yer aldı. Alanya Bakkalar Odası Başkanı Velittin Yenailp Yönetim Kurulu Asil Üyesi, Alanya Otelciler Pansiyoncular Lokantacılar Kafeteryacılar Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci Denetim Kurulu Asil Üyesi, Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya Disiplin Kurulu Asil Üyesi ve Alanya Sanayi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Alataş Denetim Kurulu Yedek Üyesi olarak yönetimde yerini aldı.
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