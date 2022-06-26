Başkan Yumakoğulları; ‘LGBT’ye Karşıyız’

Basın açıklamasına Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yusuf İslam Çelik başta olmak üzere, Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Hakan Yumakoğulları, Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcıları Veli Dere, Ahmet Gümüş, Erol Albayrak ve üyeler katıldı. “LGBT yeni nesilleri perişan edecek, aile kurumunun temeline dinamit koyacak bir durumdur” yazılı pankartları açan Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları “İktidara geldiğimizde eşcinselliği yaygınlaştıran LGBT dernekleri ve buna benzer bütün yerleri kapatacağız” dedi.

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Hakan Yumakoğulları yaptığı açıklamada, “Burada bulunma amacımız; hakiki ve öz bir medeniyet kurma ideallerimizi yok etmeye teşebbüs eden ve uğruna çok fazla bedel ödemiş olduğumuz değerlerimizi hiçe sayan, bu topraklara yabancı olanların gizli destekçilerini alenen uyarmak ve ihtimal dahilinde Hakk’a çağırmaktır. Her geçen gün Türkiye’mizin ahlaki, toplumsal, dini değerlerinde yozlaşma ve insanımızın geçmişle bağını kopartmak suretiyle onu yalnızlaştırma, umutlarını ve dayanağını elinden alma çalışmaları yayılmaktadır. Enflasyon karşısında yaşam mücadelesi veren insanların sayısının küçümsenmeyecek rakamlarda olduğu ülkemizde, İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre bu derneklerin 1 yılda 25 milyon dolar yardım alması kabul edilebilir bir durum değildir” ifadesini kullandı.

“MÜCADELE EDECEĞİZ”

Başkan Yumakoğulları konuşmasının devamında, “Aziz milletin evlatları olarak destekçilere sesleniyoruz. Millî görüş gençliği olarak bu Aziz milletin evlatlarına sahip çıkacağız. Bu Aziz milletin evlatlarının izzet ve şerefi için mücadele edeceğiz. Bu doğrultuda; Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları olarak bizi biz yapan değerleri hiçe sayan, kaleyi içten fethetmek için uğraşanlara bunu gençlere empoze etmeye çalışan LGBT derneklerinin her alanda karşısında duracağımızı kamuoyuna duyuruyor, devlet yetkililerini göreve davet ediyoruz.