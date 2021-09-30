Başkan Yücel’in yoğun mesaisi! 1 güne neler sığdırdı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yoğun bir tempo ile çalışmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde 30. Alanya Triatlonu’nun açılışını gerçekleştiren Başkan Yücel, programın ilk bölümünde de yarışmayı yakından takip ederek dünya çapındaki bu büyük organizasyona ev sahipliği yaptı. Daha sonra Alanya Belediyesi’ne geçen Başkan Yücel, Encümen Toplantısı’na başkanlık etti. Bir çok önemli kararın alındığı toplantıyı tamamlayan Başkan Yücel, tekrar triatlon alanına gitti.

Alanya’nın tanıtımı için de her fırsatı kullanan Başkan Yücel Alanya Triatlonu’nu canlı olarak radyolara aktaran Radyo D’nin konuğu oldu. Fatih Uslu ve Nursemin Yıldırım ile canlı yayına katılan, Alanya’yı anlatan Başkan Yücel, sonrasında soluğu Dim Çayı’nda aldı. Uğurlu Mahalle Muhtarı Ahmet Sarı’nın daveti üzerine Dim bölgesinin muhtarları ile görüşen Başkan Yücel, muhtarların istek ve taleplerini dinleyerek notlar aldı.

Muhtarlarla yapılan görüşmenin ardından ise Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Başkan Yücel de yer aldı. Turizm sezonun değerlendirildiği toplantıya katılan Başkan Yücel, Alanya’nın tanıtımı için ciddi adımlar atılmaya devam edileceğini aktardı.





Başkan Yücel Alanya Alaaddin Keykubat Ünviersitesi'ne de giderek Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ortak yapılacak bir çok proje masaya yatırıldı.





Başkan Yücel’in yoğun çalışma temposu vatandaşların da takdirini topladı.