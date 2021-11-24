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Başkan Yücel’den öğretmenine ziyaret
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, ilkokul öğretmeni Müşerref Demirci’yi ziyaret etti.
GÜNDEM 24.11.2021, 12:26 24.11.2021, 12:30 Meliha Yılmaz
24 Kasım Öğretmenler Günü’nün en anlamlı ziyaretini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel gerçekleştirdi. İlkokul öğretmeni Müşerrek Demirci’yi ziyaret eden Başkan Yücel, “Bugünlere gelmemde çok büyük emekleri olan, İlkokul Öğretmenim Sayın Müşerref Demirci'yi evinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladım. Her şey için teşekkürler Öğretmenim." dedi. Başkan Yücel, ilkokul öğretmenine çiçek hediye etti.
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