Başkan Yücel’den öğretmenine ziyaret

24 Kasım Öğretmenler Günü’nün en anlamlı ziyaretini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel gerçekleştirdi. İlkokul öğretmeni Müşerrek Demirci’yi ziyaret eden Başkan Yücel, “Bugünlere gelmemde çok büyük emekleri olan, İlkokul Öğretmenim Sayın Müşerref Demirci'yi evinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladım. Her şey için teşekkürler Öğretmenim." dedi. Başkan Yücel, ilkokul öğretmenine çiçek hediye etti.