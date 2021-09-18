Başkan Yücel’den Gaziler Günü mesajı!

Belediye Başkanı Yücel mesajında, “Gazilik, kutlu ve kutsal değerler uğruna her şeyi göze alan inanmış bir kalbin, irfanla yoğrulmuş bir ruhun tanımıdır. ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz’ diyerek istiklalini ve istikbalini savunmayı sürdürmektedir. Gazilerimiz, temsil ettikleri değerlerin bilinciyle vatan sevgileri ve yazdıkları kahramanlık destanlarıyla da yeni nesillere rehberlik etmektedir.

Türk milleti gazi bir millettir; hamuru vatan ve millet sevdasıyla yoğrulmuştur. Bağımsızlığımız güvencedeyse, istikbalimiz de güvencededir. Tarih kitapları Türk milletinin kahramanlık destanlarıyla doludur.

Belediye olarak gazilerimiz için her türlü imkanı seferber etmek suretiyle eğitimden sosyal hizmete, sağlıktan evde bakıma atılması gereken tüm adımları atıyoruz. Her zaman destekçileri olmaya da devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan milli mücadele gazilerimize ve terörle mücadelede yaralanan tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Türk Milletinin bekası uğruna bedeller ödemiş kahraman gazilerimizin ‘19 Eylül Gaziler Günü’ kutlu olsun” dedi.