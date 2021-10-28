Başkan Yücel’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vatanın bölünmez bütünlüğüne vurgu yapan Belediye Başkanı Yücel mesajında, “Cumhuriyetimizin ilanının bu anlamlı yıldönümünde Türk milletinin ve Alanyalı hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Türk milletinin Mustafa Kemal’in etrafında kenetlenmesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve ardından Cumhuriyetin kurulması, dünya tarihinde ender görülen bir başarıdır. Kurtuluş Savaşı, milletimizin var olma savaşı, Cumhuriyet ise, yeniden dirilişin simgesidir. Cumhuriyetimiz hiç kuşkusuz, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak ebediyen yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ülkemizin ve Alanya halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı bir kez daha yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.