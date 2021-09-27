Başkan Yücel yeni haftaya itfaiyecilerle başladı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yeni haftaya Alanya İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek başladı. İtfaiye Haftası nedeniyle Alanya İtfaiye Müdürü Hasan Çelik ve ekibini ziyaret eden Başkan Yücel, canla başla çalışan ve son dönemde çıkan yangınlarda hayatlarını bile tehlikeye atan itfaiyecilere moral verdi.

Başkan Yücel ziyareti, “Bu vesileyle bütün itfaiye ekiplerimizin İtfaiye Haftası'nı kutluyor, her birine görevlerinde sonsuz başarılar diliyorum.” şeklinde değerlendirdi.