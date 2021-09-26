Başkan Yücel: Yaptığımız her şey Alanya için

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Alanya Temsilcisi ve Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş’ın ev sahipliğinde, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer ve yönetimi ile gerçekleşen kahvaltı programına katıldı. Alanya’da faaliyet gösteren harita ve kadastro mühendislerinin de iştirak ettiği programda kent estetiği, imar sorunları, belediye ilişkileri ve yapı aplikasyonu ile fenni mesuliyet ilkeleri hakkında görüşler belirtildi.

“YAPTIĞIMIZ HER ŞEY ALANYA İÇİN”

Alanya’da yapılan her çalışmanın yine Alanya’nın faydasına olduğunu belirten Başkan Yücel, “Hayata geçirdiğimiz tüm projelerde öncelik noktasına daima Alanya’yı koyuyoruz. Göreve geldiğimiz gün Alanya nüfusu 274 bin idi bugün 334 bin. 7 yılda 60 bin nüfus artışı yaşadık. Altyapı, üstyapı, sosyal alanları, ulaşımı, eğitimi, sağlığı, kültürel alanları derken her şey arttı. Bu noktada harita ve kadastro mühendislerine de büyük önem düşüyor” dedi. Başkan Yücel, daha sonra Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan Kentsel Dönüşüm Raporu’nu da inceleyip, katılımcılar ile fikir alışverişinde bulundu.