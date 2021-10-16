Başkan Yücel vatandaşların kandilini kutladı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek mübarek Mevlid Kandili ile ilgili bir mesaj yayımlayarak vatandaşların ve İslam aleminin kandilini tebrik etti. Başkan Yücel mesajından, “571 yılında Mekke’de alemlere rahmet olarak gönderilen, dünyayı karanlıktan aydınlığa kavuşturan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) dünyaya gelişlerinin yıldönümünü, Pazar gecesi dualarla tekrar idrak etmenin mutluluğunu yaşayacağız.



Böyle şerefli ve mübarek bir günde, tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin dualarının kabul olmasını dilerim. Bu kutlu gecenin, tıpkı peygamber efendimizin dünyaya ilk gelişi gibi hayırlar getirmesini; tüm insanlığın barış ve huzuruna aracı olmasını temenni ediyorum.