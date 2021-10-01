Başkan Yücel, Vatandaşları Unutmadı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde yaşlı vatandaşları unutmadı. Başkan Yücel, Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi’nin adeta müdavimleri olan yaşlı vatandaşları ziyaret etti. Başkan Yücel’e ziyaretinde Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel eşlik etti.

BAŞKAN YÜCEL YAŞLILARA KARANFİL VERDİ

Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi’ndeki ziyarette yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenen ve taleplerini dinleyen Başkan Yücel daha sonra herkese karanfil dağıttı. Yaşça büyüklerin kendilerine her zaman yol gösterdiğini vurgulayan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi müdavimleriyle bir araya geldik. Kıymetli büyüklerimizle güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Senede bir gün değil her zaman onların yanındayız. Geleceğimizin yol göstericileri değerli büyüklerimizin gününü kutluyor, hepsine sağlıklı günler diliyorum.” dedi.