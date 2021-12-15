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Başkan Yücel Turizmcilerle Buluştu

Turizm sektörünün temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Yücel, sahil büfelerinin önümüzdeki hafta itibariyle tek tip hale getirilmesi için çalışmalara başlayacaklarını belirtti. Başkan Yücel, “Alanya’nın değerlerini koruyacağız” dedi.

GÜNDEM 15.12.2021, 15:48 Zeynep Oktay
Başkan Yücel Turizmcilerle Buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, turizmcilerle kahvaltıda bir araya geldi.Yücel’in ev sahipliğinde yapılan toplantıya Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Bölgesel Yürütme Kurulu (TÜRSAB) Başkanı Bilal Korkmaz, otelciler, seyahat acentesi yöneticileri, Alanya-Gazipaşa Havalimanı yöneticileri ve Alanya Belediyesi birim amirleri katıldı. Toplantıda 2021 turizm sezonuna ilişkin değerlendirmeler yapılırken 2022 yılına ilişkin beklentiler de ele alındı.

BAŞKAN YÜCEL: “TEK TİP SAHİL BÜFESİ PROJESİNE GELECEK HAFTA BAŞLIYORUZ”

Alanya Belediyesi’nin kentin gelişimi adına yıl içinde yaptığı çalışmalara ilişkin katılımcıları bilgilendiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Demirtaş’tan Okurcalar’a kadar Alanya sahillerinde bulunan büfelerin tek tipe dönüştürülmesine yönelik çalışmanın gelecek hafta başlayacağını söyledi.

Belediye Başkanı Yücel, “Sahillerde yaşanan karmaşanın önüne geçerek düzenli bir sahil oluşturmak istiyoruz, birkaç engel var onları da aşıp önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacağız.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: “ALANYA’NIN DEĞERLERİNİ KORUMAK İSTİYORUZ”

Alanya’nın kontrollü büyümesi için yapılan ve yapılacak olan çalışmalara ilişkinde değerlendirme yapan Başkan Yücel,apart otellerin yıkılarak konuta dönüştürülmesinin önüne geçmek için mücadele ettiklerini ifade etti. Başkan Yücel, “Son 10 yılda turizm tesisleri yıkılarak konuta dönüştürüldü.

İskandinav turistlerin tercih ettiği apart otellerin yıkılması Alanya turizmini olumsuz etkiledi. Turizm ve ticareti korumak için apart otellerin yıkılmasından rahatsızlık duyuyoruz, bunların önlemini alarak apart turizminin devam etmesini sağlamak istiyoruz, dünyanın en güvenli şehri olan Alanya’nın değerlerini korumak istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

ALTİD BAŞKANI SİLİ: “TEK TİP SAHİL BÜFESİ PROJESİNİ DESTEKLİYORUZ”

Alanya Belediyesi’nin sahillerde uygulamaya koyacağı tek tip sahil büfesi uygulamasına destek verdiklerini belirten ALTİD Başkanı Burhan Sili, “Şimdiye kadar bize olumsuz bir görüş bildiren olmadı, lütfen herkes Alanya Belediyesi’ne destek olsun ve sahiller daha düzenli hale gelsin” çağrısında bulundu. 2022 yılına ilişkin de değerlendirme yapan Sili, “Dünyanın önde gelen turizm şehirlerinden biri olmamıza rağmen Alanya'mızın en önemli sorunlarından biri 'Ucuz tatil destinasyonu’ olarak tanımlanması.

Son dönemlerde döviz hareketliliği ve enflasyon hesaplarını göz önünde bulundurarak fiyat politikasını çok dikkatli şekilde planlamamız gerekiyor. Fiyat/kalite dengesini bozmadan yapılacak bu çalışmada konaklama ve acente temsilcileri başta olmak üzere hepimiz bu sorumluluğu paylaşmalıyız. Potansiyelimizin farkında olarak hem bölge hem ülke ekonomimize daha fazla değer katmalıyız” diye konuştu.

BİLAL KORKMAZ: “AVRUPA PAZARINDA YÜZDE 30 ARTIŞ BEKLENİYOR”

Geçtiğimiz günlerde yapılan turizm kongresine ilişkin katılımcıları bilgilendiren TÜRSAB BYK Başkanı Bilal Korkmaz, “Avrupa Tur Operatörleri Birliği Başkanı, Avrupa pazarında Türkiye açısındanyüzde 30 artış beklendiğini söyledi, inşallah olumsuz bir durum yaşanmazsa iyi bir sezon geçeceğimizi düşünüyoruz, öngörüler böyle.” dedi.

“2022 YILINDA ZİRVE RUSLARIN OLACAK AVRUPA PAZARI MART AYINI BEKLİYOR”

Çalıştıkları pazarlara ilişkin katılımcılara son rakamları aktaran seyahat acentesi temsilcileri 2021 yılının 2022 yılından daha iyi geçeği müjdesini verdi. Rus pazarının 2022 yılında da zirvede yer alması öngörülürken,Baltık ülkeleri pazarında artış yaşanacağı, Avrupa pazarında ise rakamların Mart ayında netleşeceği ifade edildi.

#alanya #adem murat yücel
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