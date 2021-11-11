Başkan Yücel muhtarlarla buluştu

Alanya'nın doğu mahallelerinin muhtarları tarafından organize edilen yemekte muhtarların ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Başkan Yücel, "Doğu bölgesi muhtarlarımızın davetiyle akşam yemeğinde bir araya geldik. Bölgenin sorunlarını, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini muhtarlarımızdan dinledik.İcabet eden tüm muhtarlarımıza teşekkür eder, başarılar dilerim." dedi.

Başkan Yücel'e Meclis Üyeleri Nuri Tokuş ve Mustafa Toksöz'de eşlik etti.