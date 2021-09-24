Başkan Yücel “İşbirliği ve kardeşlik protokolü” için Kıbrıs’ta

Akdeniz Belediyeler Birliği’ne bağlı belediyeler ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ne bağlı belediyeler arasında “İş birliği-Kardeşlik Protokolü” imzalandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Akdeniz Belediyeler Birliği heyetiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ’ne gitti. Bir dizi temaslarda bulunulan ziyarette Akdeniz Belediyeler Birliği’ne bağlı belediyeler ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği belediyeleri arasında “İş birliği -Kardeşlik Protokolü” imzalandı.

CUMHURBAŞKANI TATAR VİDEO KONFERANS İLE KATILDI

Girne’de bir otelde yapılan imza törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, video konferans aracılığıyla katıldı. Törende, KKTC Başbakanı Ersan Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve Türkiye Lefkoşe Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, KTBB Başkanı Mahmut Özçınar ile her iki belediyenin üye belediye başkanları hazır bulundu. İş birliği ve Kardeşlik Protokolü, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile KTBB Başkanı Mahmut Özçınar tarafından imza altına alındı.

YÜCEL: “KARDEŞLİK PROTOKOLÜMÜZ HAYIRLI OLSUN”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında çok anlamlı bir protokol imzalandığını vurgulayarak şunları söyledi; “Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında işbirliği ve kardeşlik protokolünü imzaladık. Aramızdaki ilişkilerin güçlenmesi noktasında yaptığımız bu protokolün her iki birlik adına hayırlı olmasını diliyorum.”

PROTOKOL ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dün akşam imzalanan Kardeşlik Protokolü’nün ardından Akdeniz Belediyeler Birliği heyeti gün boyu bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Yücel ve birlik heyeti, KKTC Başbakanı Ersan Saner, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Başkanı Mahmut Özçınar'ı makamlarında ziyaret ettiler.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Kıbrıs programı sırasında Başkan Vekilliğini Alanya Belediyesi MHP Meclis Üyesi Adem Er’in yerine getireceği açıklandı.