Başkan Yücel güven tazeledi

Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) Olağan Kurucular Kurulu Toplantısı Alanya Kültür Merkezi (AKM) Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Alanya Belediye Başkanı olan ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel, ALTAV Yönetim Kurulu ve üyeler katıldı.

Genel Kurul, divan oluşturulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu’nun açılış konuşmasıyla açıldı. Yönetim Kurulu’nun 2019-2020 yıllarına ait faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu, kesin hesapları, vakıf gelir–giderleri, bilançolarının okunması ve bunların ibrasının ardından 2021 yılı bütçesi müzakere edildi. ALTAV’ın 2021 yılı bütçesi 2 milyon TL olarak kabul edildi. Genel kurulda vakfın yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri de seçildi.

ALTAV YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Adem Murat Yücel, Mehmet Dahaoğlu, Gürol Birgen, Elvan Güneş, Şükrü Cimrin, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Mehmet Kural, Kerim Yılmaz, Yakup Uslu, Cengiz Topçu, İzzet Köseoğlu, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Alanya Kent Konseyi, Alanya Otelciler Pansiyoncular Kafeteryacılar Lokantacılar Odası, Bayram Ali Geçgel, Busem Kırbıyık, Alanya Sağlık Turizmi Derneği (ALSTUD), Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (HEP), Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Hüseyin Onat Cihanoğlu ve Nevzat Özdemir.