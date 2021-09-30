Başkan Yücel Dim muhtarları ile buluştu

Uğurlu Mahalle Muhtarı Ahmet Sarı bugün verdiği davet ile Dim bölgesi muhtarları ve Alanya Belediyesi’ni bir araya getirdi. Dim Çayı’nda gerçekleşen buluşmada muhtarlar istek ve taleplerini Başkan Yücel’e ilettiler. Yeni hizmetler ve yatırımların masaya yatırıldığı buluşma ile ilgili Başkan Yücel, “Dim Bölgesi Mahalle Muhtarlarımızla bir araya gelerek hizmetlerimiz ve yeni yatırımlarımız üzerine istişarelerde bulunduk. Uğurlu Muhtarımız Ahmet Sarı’ya daveti için teşekkür eder, birliğimizin daim olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.