Başkan Yücel'den ALKÜ Rektörü Kalan'a ziyaret

Başkan Yücel, “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Sayın Ekrem Kalan‘ı makamında ziyaret ederek yeni eğitim-öğretim yılı için ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi ilettik. Öğrencilerimiz için hayata geçireceğimiz projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk” dedi.