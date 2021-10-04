Başkan Yücel'den Alanya halkına teşekkür

Başkan Yücel, “Triatlonun 30. yılına yakışır katılım rekorunun kırıldığı bir yarış oldu. Huzurla, güvenle, başarıyla, alnımızın akıyla tamamladık. Alanya’mızın marka değeri ve tanıtımı açısından önem taşıyan Alanya Triatlonu’nda nice 30. yıllara hep birlikte ulaşmayı diliyorum.” 30. Alanya Triatlonu’nda Yıldızlar Festivali Yarı Finalleri, Final Yarışları, Paratriatlon Dünya Kupası, Alanya 30. Yıl Nostalji Yarışları, Mixed Reyal Yarışları yapıldı. 5 gün süren yarışların kazasız belasız tamamlanmasının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel emeği geçen herkese teşekkür etti.

30. YIL, DÜNYA REKORU İLE TAÇLANDI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel açıklamasında, “30. yıla özel olarak ilk kez 5 gün gerçekleştirilen yarışlarımızı kazasız belasız ve renkli görüntülere sahne olarak tamamladık. 41 ülkeden binin üzerinde sporcumuz Alanya’ya teşrif ettiler. Bu yıl engel tanımayan 33 sporcu Paratriatlon Dünya Kupası’nda yarıştı. 30. Alanya Triatlonu’nda 1991-2000 yılları arasında Alanya’da yarışmış sporcular yeniden yarışarak Nostalji turu yapıldı. Mixed Reyal yarışlarında bir dünya rekoru kırılarak ilk kez 34 takım yarıştı. Tokyo olimpiyatlarında dahi en fazla 29 takımın katıldığı Mixed Relay Yarışları’nda Alanya’mızda 34 takım yarışarak rekora ulaşıldı. Buda Alanya’nın 30. yılına yakışır bir rekor oldu.” dedi.

EMEĞİ GEÇEN TÜM KURUM VE KURULUŞLARA TEŞEKKÜR

Konuşmasına organizasyonun sürdürülebilirliği Alanya’nın bilinirliğinde, kültürel varlıklarında ve sosyal yaşantısında bu organizasyon ve buna benzer organizasyonların çok önemli yeri olduğunu vurgulayarak devam eden Yücel, “Bizde Alanya halkı olarak Avrupa ve Türkiye Triatlon Federasyonu’muzla, Alanya’daki kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Bakanlıklarımızın da desteği ile çok güzel bir organizasyon gerçekleştirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 30 yıldır sürdürebildiğimiz gibi gelecek yıllarda nice 30 yıllar göreceğimize inanıyorum. Alanya’mızın tanıtımı ve spor turizmi için çok önemli bir organizasyon olan Triatlon Yarışları’nın Alanya’ya kazandırılması ve bugünlere gelmesinde emek sarf eden herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.” dedi.