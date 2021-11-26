Başkan Yücel Demirtaş’ta Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Demirtaş Mahallesi’nin sakinleri ile Demirtaş Düğün ve Kültür Salonu’nda bir araya geldi. Başkan Yücel, Alanya Belediyesi’nin Demirtaş mahallesindeki çalışmaları ve bölgeye yapılacak hizmetler konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

“AMACIMIZ KONTROLLÜ BÜYÜMEYİ SAĞLAMAK”

Toplantıda konuşan ve “Alanya Türkiye’nin en hızlı büyüyen kentlerinden birisi konumunda” diyen Başkan Yücel, “7-8 yıldır ekibimle birlikte bölgemizdeki sükûneti sağlamak, huzur ve refahı artırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biz Alanya’yı hızlı bir gelişime değil de kontrolsüz büyümenin önüne geçmek istiyoruz. Üniversitenin kurulması, havalimanının açılması, Mevlüt Çavuşoğlu’nun bakanlığı, Alanyaspor’un popülaritesi burayı cazibe merkezi haline getiriyor. Bundan doğan yoğunluğu yerel yönetimler olarak karşılamaya çalışıyoruz. Alanya 7 yılda 60 bin nüfus artışıyla büyürken, hemen yanımızdaki Gazipaşa bin nüfusla büyüdü. Şu anda Alanya 173 ülkeden 33 bin yabancıya ev sahipliği yapıyor” ifadelerini kullandı.

“BÖLGENİN EN BÜYÜK BÜTÇESİNE SAHİBİZ”

Yatırım bütçesi olarak Antalya bölgenin en güçlü belediyesinin Alanya Belediyesi olduğunu ifade eden Başkan Yücel, “695 Milyon TL ile en büyük bütçe Alanya Belediyesi’nde. Göreve geldiğimizden bu yana her geçen yıl katladığımız bütçeyi bugün bu rakamlara ulaştırmayı başardık. Yatırım bütçemizin artmasıyla yeni projeler hayata geçirecek, halkımızın refahını artıracak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“MARKA ŞEHRE YENİ MARKALAR KATIYORUZ”

Alanya Belediyesi’nin bölgede örnek bir üretken belediyecilik misyonuna sahip olduğunu söyleyen Başkan Yücel, “Bölgenin beton fabrikası olan tek belediyesiyiz. Kendi serası bahçesi olan tek belediyeyiz ve daha niceleri. Şimdi artık Alanya Belediyesi’nin suyu da olacak. Su fabrikasını kuruyoruz. Alanya Belediyesi’nin artık büyükşehirler gibi bandrollü, ihracat belgeli suyu olacak. Hem belediyemize gelir sağlayacağız, hem Alanya’nın tanıtımını yapacağız. Belki gün gelir dünyanın sayılı firmaları arasında bulunan Türk Hava Yolları’nda AlaiyeSu’yu görürüz” dedi.

“BİZ KENETLENMEK İSTEDİKÇE KAMUSAL HİZMETLERE TAŞ KOYUYORLAR”

“Biz Alanya için çalışmaya gayret ederken, bizi geri çekiyorlar” diyen Başkan Yücel, “Biz köylüsü-kentlisi, yerlisi-yabancısı kenetlenmeye çalışırken, bu kadar özel ve güzel işler yapmaya çalışırken maalesef son dönemlerde ayağımıza takılan bir taş var. Vatandaşlarımıza hizmet verecek kamusal hizmetlerin yapılmasını engelliyorlar. Biz de bunu bölge bölge anlatmaya, vatandaşlarımızı bilgilendirmeye başladık.” ifadelerine yer verdi.

“18 YILLIK BAŞKANLIĞIMDA İLK DEFA CAMİYE DAVA AÇAN GÖRDÜM”

Bölgeye yapılacak okul, cami, sağlık alanları, sosyal alanlar gibi bölümlerin KOP ve DOP adı altında tüm vatandaşlardan eşit oranda kanunlar çerçevesinde alındığını söyleyen Başkan Yücel, “Planlama bittikten sonra da halk bu alanlardan feragatını verir. Ben 18 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, son 3 yıl öncesine kadar camiye dava bir vatandaş görmedim. Şimdi bakıyorum haritacı yapmaya başladı, şehir plancısı yapmaya başladı, avukat yapmaya başladı. Sermaye babaları bulmuşlar, nerede kamu alanı var peşine düşüyorlar. Cami inşaatına, birisi geliyor kepçeyi durduruyor, ‘Ne oldu’ diye soruyorsun, ‘Burayı satın almışlar’ diye cevap veriyor” diye konuştu.

“DEVLET YATIRIMLARI İPTAL EDİLİYOR”

Açılan davalar sonucu tüm kamunun elinin kolunun bağlandığını söyleyen Başkan Yücel, “Vatandaş 17 dava açmış tedbir koydurmuş. Ne ben ruhsat verebiliyorum, ne kaymakam ne vali müdahale edebiliyor. Yapılacak hiçbir işlem yasal değil. Biz değerlerimizi kaybetmeye başladık. Şu an Küçük Hasbahçe, Büyük Hasbahçe ve Fığla Mahallelerinin kesiştiği bölgenin 18’inci maddesi bozuldu. SGK, Hazine Bakanlığı’na dava açtı, birbirinin planını bozdu. Herkes dava açtı, devlet artık hastane parası kadar bedel ödemeye başladı. Durum böyle olunca yatırımlar iptal oldu. Bu planlar 17-18 sene önce yapılmış, yasa boşluğundan bunlar olmuş. Şu an bize intikal eden 130 dosyanın 55 tanesi bir tane hukuk bürosuna ait” dedi.

“MÜCADELEMİZ ŞAHSİ DEĞİL KAMUSAL”

Başkan Yücel, “Vatandaşlardan ‘Belediye sizin arazilerinizi gasp ediyor’ iddialarıyla vekalet alan şahıslar 4 milyar liralık rant peşinde koşuyorlar. Kamunun spor alanlarına, sağlık alanlarına, park bahçe alanlarına, yoluna, camisine göz koyuyorlar. Belediyemizi, yönetimimizi zan altında bırakan rantın büyüklüğü belediyemizin geçen seneki bütçesinin tam 10 katı. Vatandaşı bu şekilde yönlendiren hukukçuların buradan en az yüzde 20-30 komisyonu var. Bu komisyoncuların buradan karı 600-700 milyon lira. Bu hukukçuların ne için uğraştığını görün diye anlatıyorum. Mücadelemiz bize saldırılması değil kamunun haklarının savunulması” dedi.