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Başkan Yücel Ankara'da yoğun mesai harcadı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bir dizi görüşme ve istişareler için Ankara’ya gitti. Başkan Yücel, Ankara ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Başkan Yücel, Bakan Ersoy ile Alanya turizmiyle ilgili istişarelerde bulunarak, 800. Yıl Kutlama Programı’na davet etti.

GÜNDEM 26.10.2021, 20:28 YEDİ GÜN HABER-2-
Başkan Yücel Ankara'da yoğun mesai harcadı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ankara’da bir dizi ziyaret ve görüşme gerçekleştirdi. Bütün gün Ankara’da bir dizi görüşme gerçekleştiren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı’yı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

BAKAN ERSOY’A ÖZEL DAVET

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ederek 6 Kasım’da Alanya Kalesi’nde gerçekleştirilecek Alanya’nın Fethi’nin 800. Yılı Kutlama Programı’na davet etti. Başkan Yücel ayrıca Alanya turizmi ve bölge turizmcilerinin beklentilerini Bakan Ersoy’a iletti. Başkan Yücel, Alanya Belediyesi’nin devam eden ve yapılacak yatırım projeleriyle ilgili bilgi vererek destek talep etti.

YÜCEL: “KENTİMİZİN TALEPLERİNİ İLETTİK”

Ankara ziyareti için kısa bir değerlendirmede bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Alanya’mız için hem sahada hem masada var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız, Genel Başkan Yardımcılarımız ve vekillerimize aktardık, talep ve beklentilerimizi ilettik. Bunun yanısıra Selçuklu’nun kışlık başkenti Alanya’mızın, Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat tarafından fethinin 800. yıl dönümü münasebetiyle 6 Kasım’da gerçekleştireceğimiz “Alanya Kalesi Fetih Kutlama Programı”na davet ettik. Görüşmelerimiz esnasında alakalarını eksik etmeyen başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere genel başkan yardımcılarımız ve sayın vekillerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Ankara temasları ve ziyaret programı yarın da devam edecek.

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