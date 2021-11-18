Başkan Yücel; Alkü yolunu inceledi

Başkan Yücel, şehir merkezini ALKÜ ve Yeni Sanayi Sitesi’ne bağlayacak yol çalışmasında da son aşamaya gelindiğini söyledi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi’nin Kestel Mahallesi’nde sürdürdüğü yeni yatırım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Adem Murat Yücel’e Alanya Belediye Meclis Üyesi Kayhan Balta, Alanya Belediyesi İcracı Müdürlüklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Karamut, Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, mimarlar ve mühendisler eşlik etti.

“ÜNİVERSİTEMİZİN PLAN VE İMAR SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ”

Neredeyse 30 yıldır uğraş verilen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) kampüs alanı oluşturulması çalışmalarının tapu ve tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından 11 Kasım 2021 tarihi itibariyle neticelendirildiğini belirten Başkan Yücel, “1990’dan bu yana mücadelesi verilen üniversite kampüs alanına dönüştürülmesiyle ilgili çalışmaları sonuçlandırmış bulunuyoruz. Üniversitemiz 30 yıllık çalışmanın ardından kendi tapusuna kavuştu. 11 Kasım 2021 tarihi itibariyle üniversitemizin planlı ve imarlı bir kampüs alanı olmuş oldu.” dedi.

“YENİ YOL 2022’DE HİZMETE GİRECEK”

ALKÜ’nün imar sorununun çözülmesinin ardından ALKÜ ve oluşturulan Yeni Sanayi Sitesi’ni şehir merkezine bağlayacak yol için çalışmalara hız verdiklerini söyleyen Başkan Yücel, “Bölge ulaşımını rahatlatmak için başladığımız D-400 Karayolu’ndan direkt üniversitemize ve Yeni Sanayi Sitemize bağlanacak 30 metrelik yolumuzu da 2022 sezonu başlamadan hizmete açacağız. Bu yolumuzda da bölgenin tarım alanı olması nedeniyle gecikmeler yaşamıştık ama hepsi geride kaldı.” diye konuştu.

“MERKEZ-ALKÜ ARASI 5 DAKİKAYA DÜŞECEK”

“Karayolları’nın yeni kavşakları oluşturmasıyla birlikte Alanya’ya 5 dakika uzaklıkta bir üniversitemiz ve sanayi sitemiz olacak” diyen Başkan Yücel, “Alanya halkı, 5 dakikada sanayiye ve üniversiteye ulaşabilecek. Şu an kullanılan mevcut yoldan çok daha çabuk ve kolay bir şekilde vatandaşlarımız ulaşımlarını sağlayabilecekler. Planlamalar bitti. Alt ve üst yapı çalışmaları 1 yıl içerisinde tamamlanacak ve burası dört dörtlük, gözle görülen, elle tutulan bir yer haline gelecek. Bugüne kadar olduğu gibi hızımızı kesmeden Alanya’mız için çalışacağız.” ifadelerini kullandı.