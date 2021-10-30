Başkan Yiğit’ten Cuma Pazarı açıklaması

Alanya Belediyesi’nin eski Cuma Pazarı bölgesinde hayata geçireceği ve ilk kazması vurulan ‘Kapalı Otopark, Pazar Alanı Sinema ve Dijital Kütüphane Projesi’ için çalışmaların devam ettiği bölgede açıklamalarda bulunan Yiğit, “Allah izin verir, çalışmalar böyle devam ederse pazarcı esnafı 4 ila 6 ay içerisinde buraya gelecek durum gözüküyor. Müteahhitler çalışmaya başlamış. Hava da izin verirse kısa zaman içinde kaba inşaatı biter bitmez 4 ila 6 içerisinde esnaf buraya taşınır” dedi.

Bölgedeki çalışmalar nedeniyle Pazar Pazarı’na taşınan esnafın sıkıntı yaşayıp yaşamadığı sorulan Yiğit, “İlk zaman ufak tefek köylü sıkıntısı oldu. Bizim pazarcı esnafında sıkıntı olmaz. Herkesin yerini çizdik. Sadece ilk günde araç sıkıntısı oldu. Şu an fazla araç sıkıntısı da yok. İnsanlar alıştı. İlk haftası gibi değil” diye konuştu. Pazarcı esnafını mağdur etmeden projeye başlandığını söyleyen Yiğit, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e de teşekkür etti.