banner12

banner18

Son Dakika

Başkan Yiğit’ten Cuma Pazarı açıklaması

Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, pazarcı esnafının 6 ay sonra tekrar eski Cuma Pazarı bölgesinde olacağını söyledi.

GÜNDEM 30.10.2021, 22:41 YEDİ GÜN HABER-2-
Başkan Yiğit’ten Cuma Pazarı açıklaması

Alanya Belediyesi’nin eski Cuma Pazarı bölgesinde hayata geçireceği ve ilk kazması vurulan ‘Kapalı Otopark, Pazar Alanı Sinema ve Dijital Kütüphane Projesi’ için çalışmaların devam ettiği bölgede açıklamalarda bulunan Yiğit, “Allah izin verir, çalışmalar böyle devam ederse pazarcı esnafı 4 ila 6 ay içerisinde buraya gelecek durum gözüküyor. Müteahhitler çalışmaya başlamış. Hava da izin verirse kısa zaman içinde kaba inşaatı biter bitmez 4 ila 6 içerisinde esnaf buraya taşınır” dedi.

Bölgedeki çalışmalar nedeniyle Pazar Pazarı’na taşınan esnafın sıkıntı yaşayıp yaşamadığı sorulan Yiğit, “İlk zaman ufak tefek köylü sıkıntısı oldu. Bizim pazarcı esnafında sıkıntı olmaz. Herkesin yerini çizdik. Sadece ilk günde araç sıkıntısı oldu. Şu an fazla araç sıkıntısı da yok. İnsanlar alıştı. İlk haftası gibi değil” diye konuştu. Pazarcı esnafını mağdur etmeden projeye başlandığını söyleyen Yiğit, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e de teşekkür etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Beşiktaş 11 20
4. Konyaspor 11 20
5. Alanyaspor 10 20
6. Fenerbahçe 11 19
7. Karagümrük 10 18
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 11 16
10. Adana Demirspor 10 13
11. Sivasspor 11 12
12. Başakşehir 10 12
13. Gaziantep FK 10 12
14. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
15. Kayserispor 10 11
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 10 8
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Bandırmaspor 11 21
5. Erzurumspor 10 19
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Boluspor 10 12
10. Samsunspor 10 12
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 9 17
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 9 10
16. Watford 10 10
17. Burnley 10 7
18. Leeds United 9 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 24
2. Sevilla 11 24
3. Real Sociedad 11 24
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 11 14
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3