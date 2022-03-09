Flaş HaberBaşkan Yiğit, Aday Değilim
Başkan Yiğit, Aday Değilim
Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit 27 Mart tarihinde yapılacak oda seçimlerinde tekrar aday olmayacağını açıkladı.
GÜNDEM 09.03.2022, 14:13 09.03.2022, 14:18 Meliha Yılmaz
İki dönem başkanlık görevini başarıyla yürüten Yiğit, yeni adaylara başarılar dileyerek, odanın ve üyelerinin her daim emrinde olduğunu açıkladı. Başkan Yiğit’in açıklaması; ‘’Sevgili Alanyalılar, Kıymetli esnaf arkadaşlarım odamızın seçim tarihi 27 Mart olarak açıklanmıştır. İki dönem alnımın akıyla yürüttüğüm oda başkanlık görevini bırakıyorum. Bu süreçte başta Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel, siyasi partilerimizin ilçe başkanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, omuz omuza birlikte çalıştığımız zabıta teşkilatına, yönetimdeki yol arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. 27 Mart tarihinde yapılacak olan 9. Olağan Genel Kurulda aday olan arkadaşlarıma da başarılar dilerim’’ dedi
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