Başkan Yenialp’e Önemli Görev

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu'nun 27. Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Genel Kurula katılan Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'in yönetim kurulu listesinde asıl üye olarak görevlendirildi. Yenialp yaptığı açıklamada, "Alanyamıza ve bana yönetim kurulu görevini tevdi eden sayın Genel Başkanımız Bendevi Palandöken'e teşekkür ederim. Bu süreçte hep desteğini hissettiğim ve hep arkamızda duran Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanım sayın Adlıhan Dere başkanıma da teşekkür ederim. Ayrıca Ankara’ya gelerek bizlere destek veren Antalya Bakkallar Odası Başkanı sayın Şahin Aba ve yönetim kuruluna, Antalya Büfeciler Odası Başkanı sayın Adlıhan Dere ve yönetimine, Manavgat Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı sayın Abdullah Akça ve yönetim kuruluna, Alanya Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası'nın sayın yönetim kurulu üyelerine ve Türkiye’nin her yerinden Ankara’ya gelerek destek veren tüm delegelere teşekkürü bir borç bilirim." dedi.

İŞTE BENDEVİ PALANDÖKEN'İN LİSTESİ

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler

Muhammed Sabit Teksöz

Emin Bağcı

Orhan Batur

Süleyman Yaşagör

Vakkas Katırlı

Namık Polater

Ali Ufuk Dravor

Velittin Yenialp

Ümit Çörüş

Erol Demirci

Nevzat Alphan

Selahattin Ayen

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Sahil Aslan

Mehmet Akgül

M. Salim Söyler

Hikmet Ay

Fahrettin Gülmüş

Şahin Aba

Akif Kahraman

Sertan Şenol

Faruk Hikmet Kesgin

Nejdet Aslan

Emine Arıkan

Özkan Şanal

İsmail Altıparmak

Denetim Kurulu Asil Üyeler

Zahide Doğan

Mehmet Olğaç

Murat Zobu

Denetim Kurulu Yedek Üyeler

Zafer Kara

Yaşar Göncü

Sinan Aydın