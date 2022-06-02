Başkan Yenialp’e Önemli Görev
Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu'nun 27. Genel Kurulu'nda mevcut başkan Bendevi Palandöken'in yönetim kurulu asıl üyeler listesinde yer aldı
Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu'nun 27. Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Genel Kurula katılan Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'in yönetim kurulu listesinde asıl üye olarak görevlendirildi. Yenialp yaptığı açıklamada, "Alanyamıza ve bana yönetim kurulu görevini tevdi eden sayın Genel Başkanımız Bendevi Palandöken'e teşekkür ederim. Bu süreçte hep desteğini hissettiğim ve hep arkamızda duran Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanım sayın Adlıhan Dere başkanıma da teşekkür ederim. Ayrıca Ankara’ya gelerek bizlere destek veren Antalya Bakkallar Odası Başkanı sayın Şahin Aba ve yönetim kuruluna, Antalya Büfeciler Odası Başkanı sayın Adlıhan Dere ve yönetimine, Manavgat Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı sayın Abdullah Akça ve yönetim kuruluna, Alanya Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası'nın sayın yönetim kurulu üyelerine ve Türkiye’nin her yerinden Ankara’ya gelerek destek veren tüm delegelere teşekkürü bir borç bilirim." dedi.
İŞTE BENDEVİ PALANDÖKEN'İN LİSTESİ
Yönetim Kurulu Asıl Üyeler
Muhammed Sabit Teksöz
Emin Bağcı
Orhan Batur
Süleyman Yaşagör
Vakkas Katırlı
Namık Polater
Ali Ufuk Dravor
Velittin Yenialp
Ümit Çörüş
Erol Demirci
Nevzat Alphan
Selahattin Ayen
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Sahil Aslan
Mehmet Akgül
M. Salim Söyler
Hikmet Ay
Fahrettin Gülmüş
Şahin Aba
Akif Kahraman
Sertan Şenol
Faruk Hikmet Kesgin
Nejdet Aslan
Emine Arıkan
Özkan Şanal
İsmail Altıparmak
Denetim Kurulu Asil Üyeler
Zahide Doğan
Mehmet Olğaç
Murat Zobu
Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Zafer Kara
Yaşar Göncü
Sinan Aydın
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31