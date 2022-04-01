Başkan Yenialp, Sorunları Bakana Anlattı

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir araya gelerek esnafın sorunlarını iletti. Ankara’da Türkiye Bakkallar Federasyonu’nun toplantısı sonrası TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile birlikte Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir araya gelen Yenialp, “ Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere gerek sözlü gerekse de yazılı olarak sayın bakanımıza hem Antalya hem de Alanya esnafının sorunlarını iletti. Hizmetin en iyisine layık olan esnaflarımızın tüm sorunlarını tüm platformlarda söyleyeceğiz ve takipçisi olacağız” dedi Başkan Yenialp açıklamasına şu şekilde devam etti:

‘ESNAFIMIZ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

“Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş ile biraya gelerek Antalya Alanya ve tüm ilçelerdeki Esnaf ve Sanatkarlarımızın sorun ve sıkıntılarını içeren dosyamızı teslim ettik.

Dosyamızda;

Rusya-Ukrayna Savaşının Antalya Turizmine olumsuz etkisini

Otellerimizde sunulan her şey dahil sistemi yeniden gözden geçirilerek esnafımızın turizmden pay alması sağlanması gerektiğini

Döviz kurlarındaki dalgalanmalarla doğru orantılı olarak girdi maliyetlerinin artması

Akaryakıt, Doğalgaz ve Elektrik faturalarının yüksekliği nedeniyle akaryakıt ve Doğalgazda ÖTV alınmamasını, elektrikte ise indirimlerin artırılmasını

Hemen hemen tüm sektörlerdeki kayıt dışılığın önüne geçilmesi gerektiğini başta korsan taşımacılığın, D2 belgeli araçlarla hizmet verenlerin ulaşım sektörüne verdiği zararların ortadan kaldırılması gerektiğini D2 belgesindeki şartlar kesin ve net olmalı belirsizlikler ortadan kaldırılmalı

Zincir Marketlere kısıtlama getirilmesi gerektiğini( gıda ve temizlik ürünleri harici ürün satışına izin verilmemesi)

Yaş haddi nedeniyle aracını yenilenemeyen esnaflarımıza ÖTV indirimi yapılması gerektiğini

Artan hammadde ( şeker, un ) fiyatlarının esnafımızın belini büktüğünü

Vergi, SGK, Bağkur primleri makul seviyelere indirilmeli stopaj yükünün kaldırılması gerektiğini

Esnaflarımızın krediye ulaşımında kolaylık sağlanması gerektiğini

Esnaflarımıza geriye dönük borçlanma hakkı verilmesi gerektiğini

SGK sisteminde SSK ve Bağkur ayrımının son bulması gerektiğini

Emekli olabilmek için Yaş kriterini beklerken sağlıktan faydalanabilmesi gerektiğini

Emekli maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini

Kosgeb desteklerinin artırılması gerektiğini

Gıda ürünlerine gramaj standartı getirilmeli

Satış Belgesi süre uzatım işlemlerinden ücret alınmamalı

Esnafımızın defter tutma hadleri yeniden belirlenmesi gerektiğini

Bankaların pos cihazı komisyonlarının düşürülmesi gerektiğini

Çekte hapis cezasının kaldırılması gerektiğini

Kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin sorunlarının giderilmesi gerektiğini

Şans oyunları ve piyangocu snaflarımızın kar marjlarının artırılması gerektiğini

Kermesler yardım amacına hizmet etmeli ticari işletme gibi faaliyet göstermemeli

E-Fatura sistemi tüm esnafımızın alt yapısı sağlanıncaya kadar ertelenmesi gerektiğini

Sadece ekmek eiyat earifesi belirlenirken uygulanan yönetmeliğinin gözden geçirilmesi gerektiğini aktardık. Sayın Bakanımıza göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum.”