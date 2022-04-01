banner12

banner44

banner18

Son Dakika

Başkan Yenialp, Sorunları Bakana Anlattı

Ankara’da Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir araya gelen Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, esnafın sorunlarının yer aldığı dosyayı iletti. Başkan Yenialp, “Esnaflarımızın tüm sorunlarını tüm platformlarda söyleyeceğiz ve takipçisi olacağız” dedi.

GÜNDEM 01.04.2022, 10:23 Meliha Yılmaz
Başkan Yenialp, Sorunları Bakana Anlattı

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir araya gelerek esnafın sorunlarını iletti. Ankara’da Türkiye Bakkallar Federasyonu’nun toplantısı sonrası TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile birlikte Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir araya gelen Yenialp, “ Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere gerek sözlü gerekse de yazılı olarak sayın bakanımıza hem Antalya hem de Alanya esnafının sorunlarını iletti. Hizmetin en iyisine layık olan esnaflarımızın tüm sorunlarını tüm platformlarda söyleyeceğiz ve takipçisi olacağız” dedi Başkan Yenialp açıklamasına şu şekilde devam etti:

‘ESNAFIMIZ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

“Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş ile biraya gelerek Antalya Alanya ve tüm ilçelerdeki Esnaf ve Sanatkarlarımızın sorun ve sıkıntılarını içeren dosyamızı teslim ettik.

Dosyamızda;

Rusya-Ukrayna Savaşının Antalya Turizmine olumsuz etkisini

Otellerimizde sunulan her şey dahil sistemi yeniden gözden geçirilerek esnafımızın turizmden pay alması sağlanması gerektiğini

Döviz kurlarındaki dalgalanmalarla doğru orantılı olarak girdi maliyetlerinin artması

Akaryakıt, Doğalgaz ve Elektrik faturalarının yüksekliği nedeniyle akaryakıt ve Doğalgazda ÖTV alınmamasını, elektrikte ise indirimlerin artırılmasını

Hemen hemen tüm sektörlerdeki kayıt dışılığın önüne geçilmesi gerektiğini başta korsan taşımacılığın, D2 belgeli araçlarla hizmet verenlerin ulaşım sektörüne verdiği zararların ortadan kaldırılması gerektiğini D2 belgesindeki şartlar kesin ve net olmalı belirsizlikler ortadan kaldırılmalı

Zincir Marketlere kısıtlama getirilmesi gerektiğini( gıda ve temizlik ürünleri harici ürün satışına izin verilmemesi)

Yaş haddi nedeniyle aracını yenilenemeyen esnaflarımıza ÖTV indirimi yapılması gerektiğini

Artan hammadde ( şeker, un ) fiyatlarının esnafımızın belini büktüğünü

Vergi, SGK, Bağkur primleri makul seviyelere indirilmeli stopaj yükünün kaldırılması gerektiğini

Esnaflarımızın krediye ulaşımında kolaylık sağlanması gerektiğini

Esnaflarımıza geriye dönük borçlanma hakkı verilmesi gerektiğini

SGK sisteminde SSK ve Bağkur ayrımının son bulması gerektiğini

Emekli olabilmek için Yaş kriterini beklerken sağlıktan faydalanabilmesi gerektiğini

Emekli maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini

Kosgeb desteklerinin artırılması gerektiğini

Gıda ürünlerine gramaj standartı getirilmeli

Satış Belgesi süre uzatım işlemlerinden ücret alınmamalı

Esnafımızın defter tutma hadleri yeniden belirlenmesi gerektiğini

Bankaların pos cihazı komisyonlarının düşürülmesi gerektiğini

Çekte hapis cezasının kaldırılması gerektiğini

Kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin sorunlarının giderilmesi gerektiğini

Şans oyunları ve piyangocu snaflarımızın kar marjlarının artırılması gerektiğini

Kermesler yardım amacına hizmet etmeli ticari işletme gibi faaliyet göstermemeli

E-Fatura sistemi tüm esnafımızın alt yapısı sağlanıncaya kadar ertelenmesi gerektiğini

Sadece ekmek eiyat earifesi belirlenirken uygulanan yönetmeliğinin gözden geçirilmesi gerektiğini aktardık. Sayın Bakanımıza göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Yorumlar (0)
banner49
banner52
13
açık
banner46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19