Başkan Yardımcısı Yenialp'ten Cuma Pazarı açıklaması

Alanya Belediyesi’nin Cuma Pazarı alanında hayata geçireceği projenin inşaatının başlanması nedeniyle Cuma Pazarı kendi gününde Hacet Mahallesi’nde kuruldu. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Pazar Pazarı’nın olduğu yerdeki yeni yerine taşınan Cuma Pazarı’nda esnaflar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Yenialp’e Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal eşlik etti. Esnaflar ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yardımcısı Yenialp, Cuma Pazarı’nın ilk gününün düzen, huzur ve güven ortamında gerçekleştirildiğini söyledi. Taşınmanın kısa süreli olduğunu belirten Yenialp, en kısa zamanda Cuma Pazarı’nı eski yerine taşımayı hedeflediklerini söyledi.

BAŞKAN YARDIMCISI YENİALP: “BU YOLCULUK KISA”

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, “Durduk yere bir taşınma yaşamadık, mücbir bir sebebimiz var. Yeni Cuma Pazarı inşaatımızı kısa sürede tamamlamak ve kullanıma sunmak için geçici bir taşınma yaptık. İnşallah projenin zemini hazırlandıktan sonra tekrar eski yerine geçeceğiz. Her doğum sancılıdır. Bu da yeni bir şey. Bugün, ilk gün olmasına rağmen gün içinde her şey yoluna girdi. Geçiş süreci boyunca pazarımızı burada kurmaya devam edeceğiz” dedi.

BAŞKAN YİĞİT: “ESNAFLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit de esnafların ve vatandaşların mutlu olduğunu belirtti. Başkan Yiğit, “Kapalı Pazar nedeniyle bir çalışma başlayacağı için Cuma Pazarımızı geçici süreliğine taşıdık. Biz de Belediyemiz de esnaflarımızı mağdur etmemek için uğraşıyoruz. Esnaflarımız da vatandaşlarımız da memnuniyet içerisinde alışverişlerini yapıyorlar. Pazarımız oldukça hareketli. Bölgede dükkanı olan esnaflarımıza da yardımcı oldukları ve anlayış gösterdikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GÖKTEPE: “SÜREÇ DAHA DA İYİYE GİDECEK”

“Cuma Pazarı’nda inşaat başlayacak olmasından dolayı esnaflarımızın da vatandaşlarımızın da yabancı olmadığı Pazar Pazarı’na taşındık” diyen Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, “Üreticilerimiz rahatlıkla ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Bu süreç önümüzdeki günlerde daha da düzelecek. Esnaflarımızın taleplerini titizlikle dinleyen tüm Belediye ekiplerimize ve Başkanımız Adem Murat Yücel’e teşekkür ediyorum. ‘Başkanımız esnafımızın arkasındayız’ diyerek bize güç veriyor. Hiçbir üreticimizi mağdur etmemek için Belediyemiz, odamız ve Pazarcılar Odası ile birlikte hassasiyet göstererek süreci yürüteceğiz.” diye konuştu.