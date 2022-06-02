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Başkan Yardımcılığına Alaettinoğlu Getirildi
Alanya Belediye Başkan Yardımcılığına Fevzi Alaettinoğlu getirildi.
GÜNDEM 02.06.2022, 13:15 Meliha Yılmaz
Meclis Üyesi de olan Alaettinoğlu'nun Başkan yardımcılığına getirilmesi Alanya MHP Camiasında memnunlukla karşılandı. MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamada;
"Alanya belediye başkan yardımcılığına Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel Bey’in takdiriyle meclis üyemiz Fevzi Alaettinoğlu atanmıştır. Alanya’mız adına hayırlı hizmetlere vesile olsun..." diyerek memnuniyetini ifade etti.
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