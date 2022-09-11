Başkan Toklu’dan Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

Başkan Toklu mesajında şu ifadelere yer verdi. “Yüreği pır pır çarpan, ilk kez okula başlama heyecanı olan minik yavrularımız, okuluna tekrardan kavuşma mutluluğu yaşayan sevigili çocuklarımız, değerli öğretmenlerimiz ve kıymetli velilerimiz, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlama heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi eğitimi alması, gelişmeye ve araştırmaya açık bir bakış açısına sahip olabilmeleri, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi için devletimiz her türlü imkanı seferber etmiştir. Öğrencilerimizin çok daha iyi eğitim alması için son yıllarda İlçemizde çok önemli eğitim yatırımları yapılmıştır.

Şüphesiz çocuklarımızı emanet edeceğimiz fedakar öğretmenlerimiz ile birlikte velilerimizin, hayırsever vatandaşlarımızın ve eğitime gönül vermiş, eğitimin önemini ve değerini benimsemiş her kesimde ki insanımızın katkısı büyük önem taşımaktadır. Alanya’mız da eğitim kalitesinin artırılması için yapılan çalışmalardaki katkılarından dolayı emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Bu düşüncelerle, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün eğitim camiamıza başarılar diliyor.”