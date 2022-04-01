Başkan Toklu’dan Ramazan Ayı Mesajı

Başkan Toklu mesajında;

“İslam dünyasının büyük bir özlemle beklediği rahmet, bereket, mağfiret iklimi olan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e hep birlikte kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Ramazan, tüm İslam âleminde manevi bir coşkunun yaşandığı; ibadetlerin yanı sıra elde olanın cömertçe paylaşıldığı, birlik ve beraberlik duygusunun en derinden hissedildiği mukaddes bir aydır. Oruç ve sabır ayı Ramazan'da her zamankinden daha duyarlı olarak sofralar yetim, öksüz ve yoksullara açılır, İftarın bereketi ve yüzlerdeki gülümseme, bu birlik ve beraberliğin en güzel neticesi, bu ibadetin dünyada görülebilen en güzel mükâfatıdır.

Bu vesileyle vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif’ini en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayın İslam âlemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, sağlık, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.