Başkan Toklu’dan Çiftçilere Geçmiş Olsun Ziyareti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu ve İlçe yönetim Kurulu Üyeleri, Konaklı ve Payallar Mahallelerinde bulunan tarım arazileri zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundular. İncelemelere İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar ve bölge muhtarları da katıldı. Başkan Toklu ve beraberinde ki heyet ilk olarak Konaklı Mahallesinde ardından da Payallar Mahallesinde hasar gören tarım arazileri üzerinde incelemelerde bulundular.

Başkan Toklu incelemelerin ardından yapmış olduğu açıklamada, ‘‘İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte Konaklı Mahallemizde fırtına dolayısıyla tarım arazilerinde hasar oluşan üreticilerimizi ziyaret edip yerinde incelemelerde bulunduk. Ardından Payallar Mahallemize geçerek İlçe Tarım Müdürümüz Sayın Mehmet Rüzgar ve Mahalle Muhtarımız Ali Öztür’ün de katılımıyla fırtına sebebiyle zarar gören tarım arazileri üzerinde incelemeler yaptık. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve mağduriyetlerin bir an önce ortadan kalkması için sürecin takipçisi olacağız. Bütün çiftçilerimize ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.’’ İfadelerine yer verdi.