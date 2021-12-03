Başkan Toklu’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Başkan Toklu mesajında, ‘‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü bir kutlama günü değil, bir farkındalık günüdür. Engellilik konusu, yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli bir konudur. Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmeli ve her fırsatta onları kucaklamalıyız.

Engelli kardeşlerimiz; spor, sanat, sivil toplum, siyaset ve iş dünyası gibi hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek oluyorlar. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak onların da toplumsal sorumluluk almalarına öncülük etmek, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın da güçlenmesini sağlayacaktır.



Bu duygu ve düşüncelerle; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, bir gün değil, her gün yanlarında olduğumuzu belirterek, selam ve sevgilerimi sunuyorum.’’ İfadelerine yer verdi.