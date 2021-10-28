Başkan Toklu’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı

Başkan Toklu mesajında; ‘‘Asırlar boyunca bağımsız olarak yaşamış yüce Türk Milletinin yeniden dirilişinin simgesi olan Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın coşkusunu ve heyecanını yaşıyoruz. Her türlü zorluğa ve imkânsızlığa rağmen Aziz Milletimizin bağımsızlığına kavuşabilmesi için kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekûn inanç ve kararlılıkla giriştiği Kurtuluş Savaşı’mız, her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu büyük zaferin sonucunda kahramanlarımız tarafından bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet armağan edilmiştir. Cumhuriyetimizin değerleri, aradan geçen 98 yılda necip milletimiz tarafından geri dönülmez bir şekilde sahiplenilmiştir. Bugün ülkemiz, ilerleyen demokrasisi, gelişen ekonomisi, güçlü ordusu, zengin insan kaynağı ve müteşebbis insan kaynağı ile uluslararası alanda giderek daha saygın bir konum kazanmıştır. Türk milletinin Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatma azmi ve sarsılmaz iradesi tüm zorlukları aşmamızda bizlere rehber olacaktır. Bu ülkenin ortak geçmişi ve geleceğini paylaşan, tasada ve sevinçte bir olan fertleri olarak, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yürüyerek medeniyet yarışında daima en ön saflarda yer almak, Cumhuriyeti ve bu cennet vatanı bizlere miras bırakan atalarımıza ve gelecek nesillerimize karşı borcumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle; Bu aziz vatanı bize vatan yapan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükûnunu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek, Şehitlik mertebesine ulaşan bütün Şehitlerimizi rahmet ve minnetle; gazilerimizi şükranla anıyorum.’’ ifadelerine yer verdi.