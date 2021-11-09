Başkan Toklu’dan 10 Kasım mesajı

Başkan Toklu mesajında şu ifadelerde bulundu: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurladığımız günün 83. yıl dönümünde kendisini saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Atatürk, büyük milletimizin canından değerli bildiği vatan topraklarını parçalamaya yeltenenlere, kutsal değerlerimizi çiğneme cüreti gösterenlere karşı, milletimize en zor zamanlarında liderlik yapmış, siyasi ve askeri dehasıyla zamanın küresel güçlerine karşı birlik ve beraberlik içerisinde istiklal ve istikbal mücadelemizi başarıya ulaştırmıştır.

10 Kasım, Türk Milleti için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda O'nun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür. Türk Milleti, yüksek bir ruh ve şuurla sahip çıktığı Cumhuriyeti, daha iyi bir geleceğe taşıma azim ve kararlılığında olacaktır. Ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh, daha etkin, uluslararası sorunlarda sözü dinlenir bir ülke haline getirme yolunda atılan her adımın, Atatürk'ün aziz hatırasına en anlamlı saygı olduğuna inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 83. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla, minnetle ve saygıyla anıyorum.”