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Başkan Toklu Muhtarlarla istişarelerini sürdürüyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu; Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, Milli Emlak Müdürü Akif Özyürek ve Dim bölgesi muhtarları ile bir araya gelerek mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini görüştüler.

GÜNDEM 06.10.2021, 15:37 Zeynep Oktay
Başkan Toklu Muhtarlarla istişarelerini sürdürüyor

Görüşmede iletilen taleplerin çözümü noktasında gerekli müdürlüklerle görüşmeler gerçekleştiren Başkan Toklu; "Alanya Orman İşletme Müdürü Sn. Yücel Sönmez, Milli Emlak Müdürü Sn. Akif Özyürek ve dim bölgesi muhtarlarımızla İlçe Teşkilatımızda bir araya geldik.

Muhtarlarımızla, mahallelerimize yapılan yatırımların istişaresini ve değerlendirmesini yaptık.

Bölgemizin refahını artıracak her türlü yatırımı Alanya'mıza kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

#ak parti #alanya #mustafa toklu #Yücel Sönmez #Akif Özyürek
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