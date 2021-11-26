Başkan Toklu Mahalle Başkanları İle Bir Araya Geldi
AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu her hafta Cuma günü Mahalle Başkanları ve Mahalle Yönetimlerinin katılımı ile gerçekleştirdikleri toplantıyı bu hafta Kızlarpınarı, Kadıpaşa, Fığla, Hisariçi ve Saray Mahalle Başkanları ve Mahalle Yönetimlerinin katılımıyla yaptılar.
GÜNDEM 26.11.2021, 16:29 Meliha Yılmaz
Mahallelerde ki yapılan teşkilat çalışmalarının değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda özellikle 2023 genel seçimleri önce Mahalle Başkanları ile koordineli bir şekilde mahallelerde yapılacak çalışmaların istişaresi gerçekleştirildi. Başkan Toklu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Kızlarpınarı, Kadıpaşa, Fığla, Hisariçi ve Saray Mahalle Başkanlarımız ve Mahalle Yönetimlerimiz ile bir araya geldik. Mahalle Başkanlarımızla koordineli bir şekilde teşkilat çalışmalarımıza devam ediyoruz.’’ dedi.
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