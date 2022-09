Başkan Toklu Gençlerle Buluştu

Her fırsatta geçlerle buluşmalar yapan, sohbetleri ve muhabbetleriyle güzel bir vakti paylaşan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu dün gençlerle tekrardan bir araya geldi. İlçe Teşkilatının arka bahçesinde, Antalya Milletvekili İbrahim Aydın’ın katılımı ile gerçekleşen buluşmada muhabbet dolu bir akşam yaşandı.

HER ZAMAN GENÇLERİMİZİN ARKASINDAYIZ

Sık sık gerçekleştirmiş olduğu gençlerle buluşma programlarına Başkan Toklu dün de devam etti. Toklu gençlere nasihatlerde bulundu, ağabey tavsiyeleri verdi. Gençlerin, özellikle Z kuşağının gönlünde taht kurmaya devam eden Başkan Toklu her zaman her koşulda gençlerin arkasında olduğunu, bir Mustafa ağabeylerinin olduğunu bilmelerini istedi. Toklu “Antalya Milletvekilimiz Sayın İbrahim Aydın’ın teşrifi ile İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Cemal Yeniacun’un organizesinde İlçe Teşkilatımızda gençlerimizle buluştuk, muhabbet dolu bir akşam geçirdik. Gençlerimizin muhabbetlerinin tadı hiç bir zaman kayboluyor. Her fırsatta bir araya gelmeye çalışıyoruz ve her zaman arkalarında ve destekçileriyiz.” ifadelerine yer verdi.