Başkan Toklu gençlerle bir araya geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Gençlik Kolları tarafından Alanya’nın Çamlıca Mahallesi’nde düzenlenen ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ etkinliğine Çamlıcalı gençler yoğun ilgi gösterdi. İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun, Çamlıca Mahalle Muhtarı Necati Ağaoğlu ve Çamlıcalılar Derneği Başkanı Şeref Arslan ile bir araya gelen mahalle gençleri sohbet edip gündemi değerlendirdiler. Gençlere önemli önerilerde ve tavsiyelerde bulunan Başkan Toklu; ‘‘Ülkemizin yarınları, genç kardeşlerimizle yeniden bir aradayız. Çamlıcalı genç kardeşlerimizle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Gençlerimizle eğitim konuştuk, spor konuştuk. Gençlerimizin fikirleri ve talepleri bizler için çok önemli. Genç kardeşlerimizle bir araya gelmekten, onlarla sohbet ve muhabbet etmekten her zaman mutluluk duyuyoruz” dedi.