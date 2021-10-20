Başkan Toklu gençlerle bir araya geldi
AK Parti Alanya Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ etkinliği Çamlıca Mahallesi’nde yoğun katılım ile gerçekleşti.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Gençlik Kolları tarafından Alanya’nın Çamlıca Mahallesi’nde düzenlenen ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ etkinliğine Çamlıcalı gençler yoğun ilgi gösterdi. İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun, Çamlıca Mahalle Muhtarı Necati Ağaoğlu ve Çamlıcalılar Derneği Başkanı Şeref Arslan ile bir araya gelen mahalle gençleri sohbet edip gündemi değerlendirdiler. Gençlere önemli önerilerde ve tavsiyelerde bulunan Başkan Toklu; ‘‘Ülkemizin yarınları, genç kardeşlerimizle yeniden bir aradayız. Çamlıcalı genç kardeşlerimizle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Gençlerimizle eğitim konuştuk, spor konuştuk. Gençlerimizin fikirleri ve talepleri bizler için çok önemli. Genç kardeşlerimizle bir araya gelmekten, onlarla sohbet ve muhabbet etmekten her zaman mutluluk duyuyoruz” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Alanyaspor
|9
|17
|8. Altay
|9
|15
|9. Konyaspor
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|9
|11
|12. Gaziantep FK
|9
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Arsenal
|8
|11
|13. Aston Villa
|8
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2