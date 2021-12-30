Başkan Toklu'dan Yeni Yıl Mesajı

Başkan Toklu mesajında;

"Değerli hemşehrilerim,

2021 yılını geride bırakıyor, yeni ümitler ve hedeflerle 2022 yılına giriyoruz. Yeni yılımızın Alanya’mıza, Ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak yeni yılımızda da Alanya’mıza için hizmet etmek birinci görevimiz olacak ve hizmet maratonumuz hız kesmeden devam edecektir. Bu anlamda en büyük gayemiz sevgi ve hoşgörü ile herkesin gıpta ettiği ilçemizi her alanda daha mutlu insanların yaşadığı bir yer haline gelmesini sağlamaktır. Alanya’mızın vizyonunun gelişmesi, modern ve daha konforlu bir kent olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.

Dünyamızın dört bir yanında devam etmekte olan savaştan, terör ve şiddetten, açlıktan, yoksulluktan insanlığın kurtulması; sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, temel insan hak ve hürriyetlerinin her yerde sağlandığı bir dünya ortak özlemimiz ve temennimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılının; barışın, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu, dostluk, kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberliğin pekiştiği, ümitlerin ve hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yıl olması dileğiyle, yeni yılın Alanya’mıza ve ülkemize, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.