Başkan Toklu çözüm odaklı çalışmalarına hız verdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri bugün Antalya DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun'u ziyaret etti. Alanya'da yaşanan bir takım sıkıntıların giderilmesi için çözüm odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Başkan Toklu yapmış olduğu açıklamada; "Bugün İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte Antalya DSİ 13. Bölge Müdürü Sayın Hayrullah Coşkun'u ziyaret ederek bölgemizde yapılan çalışmaları değerlendirdik. Vatandaşlarımızın tarafımıza iletmiş olduğu talepleri Sn. Müdürümüzle görüşüp fikir alış verişinde bulunduk. Yaşanan bir takım sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaların yapılması yönünde ki taleplerimizi ilettik.

Bölge Müdürümüz Sayın Hayrullah Coşkun ile birlikte bölgemizle alakalı çalışmaları koordineli bir şekilde sürdüreceğiz. Yapılan ve yapılacak olan bütün yatırımlar halkımızın konforu ve refahı içindir. Bölgemizle alakalı tarafımıza iletilen her türlü talebi önemsiyor, çözüm odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Antalya DSİ 13. Bölge Müdürü Sayın Hayrullah Coşkun'a misafirperverliği ve Alanya'mıza göstermiş oldukları ilgi ve alakadan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.