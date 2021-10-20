Başkan Sözen muhtarlarla yemekte buluştu

Manavgat Muhtarlar Derneği Başkanı Tahsin Yılmaz, yemek öncesinde mahallelere yaptığı katkılar nedeniyle Başkan Sözen’e çiçek hediye etti. Başkan Şükrü Sözen, tüm mahalle muhtarlarını girişte karşılayarak “19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tek tek kutladı, bazı muhtarlarla uzun uzun sohbet etti.

Yemekte konuşan Başkan Şükrü Sözen, “kader arkadaşlarım” dediği muhtarlarla pandemi, yangın gibi zorlu süreçleri paylaştıklarını dile getirerek, beraber özveriyle çalışarak bu zamanları atlattıklarını anlattı. Başkan Şükrü Sözen, Muhtarlarımız benim yol, kader arkadaşlarım. Hepiniz beraber, keyifle çalışma fırsatı bulduğum dostlarımsınız. Mahallelerinizin sorumluluğunu almak, bununla ilgili müşterek mücadele etmek her zaman benim için mutluluk kaynağı oldu. Sizin işiniz daha da zor. Küçük mahallelerde görev yapmak ne kadar zor biliyorum. Mahallenizin amcası, dayısısınız. Belli duygusal beklentilerin çok olduğu bir işiniz var. Sizler gibi görevinin bilincinde olan muhtarlarla çalışmak benim en büyük şansım. Zorlu süreçlerimiz oldu. Bu pandemi sürecinden en sağlıklı bir şekilde birlikte çıktık. Ardından Hepimizin önceliklerini değiştiren bir yangın felaketi yaşadık. Bütün muhtarlarımız özveriyle çalıştı. Yangının yaralarını hep birlikte dayanışma içinde sarmaya çalıştık. Tüm mahallelerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangın sürecinde biz Manavgat Belediyesi olarak bunun altında kalmamamız gerekirdi. Yaşadığımız afet Türkiye’nin en büyük yangınıydı. Bu kurumdaki gelirler Manavgat halkına aittir. Yangında şikayet edip yatmak bize yakışmazdı. Kendi koordinasyon merkezimizi oluşturup halkımıza destek vermeye başladık. Her zaman halkımızın yanında olmaya gayret ettik ediyoruz. Yardımların sağlanması, beyaz eşya ve ev eşyası yardımları, ahırların yeniden inşası, küçükbaş ve büyükbaş hayvan teşvikleri, sulama borusu teşvikleri, binaların onarılması, yem saman tedarikleri, çocuklarımızın psikolojik eğitimlerine ve güncel eğitimlerine destek gibi yardımlarımız sürüyor. Tarımsal destek kapsamında 153 kilometre sulama borusunu dağıttık. 121 adet ahır ve kümes yaptık. 100 civarı hasarlı evi onardık. Tüm bunları yaparken gönüllü yapıların desteklerini aldık. Hepsine teşekkür ediyorum. Köylerimize bazı yatırımlarımızı gerçekleştiremedik ama yangın sonrası elbette önceliklerimiz oldu. İnsanların tepesinde bir damı, hayvanlarının içine girdiği bir ahırı yoksa başka şey düşünemiyoruz. Biraz daha sabır ederseniz söz verdiğimiz yatırımlarımızı da gerçekleştireceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın” dedi. Mutlu bir şekilde hep birlikte anı fotoğrafı çektiren mahalle muhtarları böylesine anlamlı bir buluşmaya evsahipliği yaptığı için Başkan Sözen’e teşekkür etti.