Başkan Sert Bektaş’a Defnedilecek

Uzun yıllar Alanya’da görev yapan eski Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Sert, geçtiğimiz yıl beyin tümörü nedeniyle ameliyat olmuştu. Önceki gün tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Sert, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sert’in cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Bektaş mezarlığında kılınacak cenaze namazından sonra Bektaş'taki aile kabristanında toprağa verilecek. Taziye ziyaretleri ise Bektaş Mahallesindeki evinde kabul edilecek.