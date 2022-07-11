Başkan Şahin'in Ambulansları Hayat Kurtardı
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'in geçtiğimiz yıl Kaplanhanı, Söğüt, Sarımut, Çayarası, Gökbel, Karapınar, Dikmetaş, Çökele, Kadıyakası, Köprübaşı, Gödüre, Gömürgen ve Samsa yaylalarının sakinleri için bağışladığı 2 tam teşekküllü ambulans yine hayat kurtardı
GÜNDEM 11.07.2022, 13:13 11.07.2022, 13:19 Meliha Yılmaz
Edinilen bilgilere göre, Alanya'nın Çayarası Yaylası'nda Emine Uğurkutu akrep tarafından sokuldu. Panik halinde yardım isteyen kadının yardımına Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin tarafından geçtiğimiz yıl bağışlanan ambulans yetişti. Yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yayla halkı bir kez daha Şahin'e teşekkürlerini iletti.
ALLAH RAZI SİZDEN RAZI OLSUN
Hayatı kurtulan kadının eşi Selahattin Uğurkutu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ambulansı yaylamıza temin edenlerden Allah razı olsun. Bu sabah eşim Emine Uğurkutu’yu akrep soktu. İlk müdahaleyi yapan Alanya Çayarası 112 ekiplerine teşekkür ederim." diyerek Başkan Şahin'e teşekkür etti.
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