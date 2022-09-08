Başkan Şahin’e Ankara’dan Üst Düzey Ziyaret

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’i makamında ziyaret eden Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’a iş insanları Mustafa Özbey ve Musa Can Baran eşlik etti. ALTSO Başkan Yardımcısı ve ALSİAD Başkanı Ali Kamburoğlu’nun da hazır bulunduğu ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Şahin, “Kendilerine Alanya’mızın ekonomik ve sosyal yapısı hakkında bilgi verdik, görüş ve önerilerini aldık. Kıymetli misafirlerimize ziyaretlerinin anısına coğrafi işaretini yeni aldığımız Alanya’mıza özgü muz ürünlerinden oluşan hediyemizi, İpek Böceği Kozasından Tablomuzu, Araştırmacı Yazar ve Fotoğraf Sanatçısı Haşim Yetkin Hocamızın ‘Dünden Bugüne Alanya Sofrası’ isimli kitabını takdim ettik.

Nazik ziyaretleri ve zarif hediyeleri nedeniyle kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.