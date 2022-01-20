banner12

banner18

Son Dakika

Başkan Şahin’den Rusya Çıkarması

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Şahin, Alanya’nın turizm çeşitliliği arttırmak için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekliyor.

GÜNDEM 20.01.2022, 12:12 20.01.2022, 12:15 Meliha Yılmaz
Başkan Şahin’den Rusya Çıkarması

Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleşen Sağlık çalıştayının ardından bir adım daha atan Başkan Şahin, Rusya’nın ekonomisi güçlü şehirlerinden Tümen’ de 23-27 Ocak 2022 tarihleri arasında bir dizi temaslarda bulunacak.

ŞAHİN’İN DOSYASINDA 3 ANA BAŞLIK BULUNUYOR

Şahin’in dosyasında başta Sağlık Turizmi olmak üzere, Alanya Gazipaşa Havalimanı’na Tümen’den direk uçuşların başlatılması ve Alanya’daki üniversitelerle Tümen ve çevresindeki üniversitelerle işbirliği çalışmaları başlatmak olduğu öğrenildi.

Tümen Ticaret ve Sanayi Odası’nın 30. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde yine Tümen Ticaret Odası ile Tümen Valiliği’nin davetiyle gerçekleşecek olan temaslarda Şahin’in Tümen’e, ALKÜ Rektörü Prof Dr Ekrem Kalan, Alanya Gazipaşa Havalimanı Genel Müdürü Ekrem Akgül ile birlikte gideceği öğrenildi. 
23-27 Ocak 2020 tarihleri arasında Rusya’nın Tümen şehrine gerçekleştirilecek ziyaretle ilgili önemli açıklamalar yapan Başkan Şahin şunları söyledi: “Alanya’mızın turizm çeşitliliğini arttırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz projelere bir yenisini daha ekleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kurumlarla işbirliği felsefemizden aldığımız güçle yeni bir uluslar arası çalışmanın startını vermek üzere 23 – 27 Ocak tarihlerinde Rusya’nın Tümen şehrine gidiyoruz. İş gezimizde  başta sağlık turizmi, Alanya - Gazipaşa Havalimanı’na direk uçuşların arttırılması ve üniversitelerimiz ile yurt dışındaki üniversitelerimizin işbirliğini arttırması gibi konularda ciddi temas ve anlaşmalar yapmak istiyoruz. Programda sağlık turizmine ciddi bir yer ayırdık. Sağlık turizmi çeşitlerinden Alanya’mıza uygun olanları belirledik. Tanıtımda ön plana çıkarabileceğimiz çok fazla kozumuz var. Bundan önce Odamız, ALKÜ, AHEP ve ALSTUD işbirliğinde 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde ülkemizden ve yurt dışından çok değerli bilim insanlarının katıldığı sağlık çalıştayı düzenlemiştik. Şimdi de Alanya’mızın bu alanda bazı güçlü yanlarını Rusya’nın ekonomik anlamda güçlü şehirlerinden olan Tümen’deki mevkidaşlarımıza ve bölgenin etkin isimlerine anlatmak ve işbirliği çalışmaları başlatmak istiyoruz. Bununla beraber  Alanya- Gazipaşa Havalimanımıza Tümen’den direk uçuşların başlatılması için girişimlerimiz olacak” dedi. 

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Alanya’nın hedef destinasyonlarından buraya direk uçuşların artması fikrinden hareketle bu ziyaretimizden sonra da temaslarını sürdüreceklerine değinen Başkan Şahin, “Ekonomisi güçlü bir şehir olan ve Alanya’nın destinasyonları arasında kalan ülkelerde bu tip çalışmalarımız devam edecek.  Ulaşım olmadan turizm olmaz.  Alanya-Gazipaşa Havalimanı’na daha fazla  direkt uçuşların başlaması konusunda temaslarımız olacak. Havalimanımızda yapılması gereken fiziki gelişmelerin de takipçisi olacağız. 

ŞAHİN; BİLİM VE GİRİŞİM ÇOK ÖNEMLİ

Diğer taraftan 2 üniversitesi olan Alanya’mızdaki yükseköğretim potansiyelini anlatıp Tümen ve Rusya’daki tüm üniversiteler ile ilişkiler kurmak istiyoruz. Üniversitelerimizin bilgisinden Alanya’mız adına en iyi şekilde yararlanmak ve bu bilgileri ekonomiye kazandırmak istiyoruz. 

Özetle yapacağımız bu iş gezisini bir başlangıç olarak gördüğümüzü özellikle ifade etmek istiyorum. Güzel Alanya’mız için yapılabilecek çok şey, şehrimize katılabilecek çok fazla vizyon olduğunu düşünüyoruz.  Alanya’mızın marka değerine, değer katılması için bize lazım olan şey bilim ve girişimcilik. Çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını biliyoruz. İş gezimizin şimdiden hizmetin en güzeline layık Alanya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

#altso #Başkan Şahin
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11