Başkan Şahin’den Rusya Çıkarması

Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleşen Sağlık çalıştayının ardından bir adım daha atan Başkan Şahin, Rusya’nın ekonomisi güçlü şehirlerinden Tümen’ de 23-27 Ocak 2022 tarihleri arasında bir dizi temaslarda bulunacak.

ŞAHİN’İN DOSYASINDA 3 ANA BAŞLIK BULUNUYOR

Şahin’in dosyasında başta Sağlık Turizmi olmak üzere, Alanya Gazipaşa Havalimanı’na Tümen’den direk uçuşların başlatılması ve Alanya’daki üniversitelerle Tümen ve çevresindeki üniversitelerle işbirliği çalışmaları başlatmak olduğu öğrenildi.

Tümen Ticaret ve Sanayi Odası’nın 30. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde yine Tümen Ticaret Odası ile Tümen Valiliği’nin davetiyle gerçekleşecek olan temaslarda Şahin’in Tümen’e, ALKÜ Rektörü Prof Dr Ekrem Kalan, Alanya Gazipaşa Havalimanı Genel Müdürü Ekrem Akgül ile birlikte gideceği öğrenildi.

23-27 Ocak 2020 tarihleri arasında Rusya’nın Tümen şehrine gerçekleştirilecek ziyaretle ilgili önemli açıklamalar yapan Başkan Şahin şunları söyledi: “Alanya’mızın turizm çeşitliliğini arttırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz projelere bir yenisini daha ekleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kurumlarla işbirliği felsefemizden aldığımız güçle yeni bir uluslar arası çalışmanın startını vermek üzere 23 – 27 Ocak tarihlerinde Rusya’nın Tümen şehrine gidiyoruz. İş gezimizde başta sağlık turizmi, Alanya - Gazipaşa Havalimanı’na direk uçuşların arttırılması ve üniversitelerimiz ile yurt dışındaki üniversitelerimizin işbirliğini arttırması gibi konularda ciddi temas ve anlaşmalar yapmak istiyoruz. Programda sağlık turizmine ciddi bir yer ayırdık. Sağlık turizmi çeşitlerinden Alanya’mıza uygun olanları belirledik. Tanıtımda ön plana çıkarabileceğimiz çok fazla kozumuz var. Bundan önce Odamız, ALKÜ, AHEP ve ALSTUD işbirliğinde 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde ülkemizden ve yurt dışından çok değerli bilim insanlarının katıldığı sağlık çalıştayı düzenlemiştik. Şimdi de Alanya’mızın bu alanda bazı güçlü yanlarını Rusya’nın ekonomik anlamda güçlü şehirlerinden olan Tümen’deki mevkidaşlarımıza ve bölgenin etkin isimlerine anlatmak ve işbirliği çalışmaları başlatmak istiyoruz. Bununla beraber Alanya- Gazipaşa Havalimanımıza Tümen’den direk uçuşların başlatılması için girişimlerimiz olacak” dedi.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Alanya’nın hedef destinasyonlarından buraya direk uçuşların artması fikrinden hareketle bu ziyaretimizden sonra da temaslarını sürdüreceklerine değinen Başkan Şahin, “Ekonomisi güçlü bir şehir olan ve Alanya’nın destinasyonları arasında kalan ülkelerde bu tip çalışmalarımız devam edecek. Ulaşım olmadan turizm olmaz. Alanya-Gazipaşa Havalimanı’na daha fazla direkt uçuşların başlaması konusunda temaslarımız olacak. Havalimanımızda yapılması gereken fiziki gelişmelerin de takipçisi olacağız.

ŞAHİN; BİLİM VE GİRİŞİM ÇOK ÖNEMLİ

Diğer taraftan 2 üniversitesi olan Alanya’mızdaki yükseköğretim potansiyelini anlatıp Tümen ve Rusya’daki tüm üniversiteler ile ilişkiler kurmak istiyoruz. Üniversitelerimizin bilgisinden Alanya’mız adına en iyi şekilde yararlanmak ve bu bilgileri ekonomiye kazandırmak istiyoruz.

Özetle yapacağımız bu iş gezisini bir başlangıç olarak gördüğümüzü özellikle ifade etmek istiyorum. Güzel Alanya’mız için yapılabilecek çok şey, şehrimize katılabilecek çok fazla vizyon olduğunu düşünüyoruz. Alanya’mızın marka değerine, değer katılması için bize lazım olan şey bilim ve girişimcilik. Çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını biliyoruz. İş gezimizin şimdiden hizmetin en güzeline layık Alanya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”