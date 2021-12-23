Başkan Şahin’den Mağdur Şoföre Moral Ziyareti
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya’da Kestel-ALKÜ Hattında otobüs şoförlüğü yaparken kendini bilmez bir Ukraynalı vatandaşın saldırısı sonucu yaralanan Hayrettin Bayır’a evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Yaşanan talihsiz olay nedeniyle tedavisine evinde devam edilen şanssız sürücü ve ailesi ile bir araya gelen Başkan Şahin, adaletin muhakkak yerini bulacağını söylerken, “Saldırının daha üzücü sonuçları olmamasının tek tesellimiz” diye konuştu.
BAŞKANIMIZ BİZİ MUTLU ETTİ
Beklenmedik bir saldırı sonucu mağdur olduğunu belirten Hayrettin Bayır da başkan Şahin’in ziyaretiyle moral buluğunu belirterek, ”Sağ olsun başkanımız, hasta veya ihtiyaç sahibi kim varsa yardımına koşuyor. Böylesine bir saldırı beklemiyordum. Sadece işimi yapıyordum. Şayet ansızın saldırarak beni gafil avlamak yerine yardım isteseydi onu da yapardım. Bizler Alanya’mıza gelen herkese misafirperverliğimizi gösteririz. Umarım ben veya başka arkadaşlarım bir daha böyle olaylar ile karşı karşıya kalmayız” diye konuştu.
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