Başkan Şahin’den Kadınlar Günü Etkinliği

Şehit anneleri ve eşleri, kahraman gazilerimiz ve aileleri, siyasi partilerin kadın kolları üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ve ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin katıldığı kahvaltıyı değerlendiren Başkan Şahin, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile geleneksel hale getirdiğimiz kahvaltı organizasyonumuzu yine büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirdik.

Organizasyonumuza her yıl olduğu gibi ne yaparsak haklarını ödeyemeyeceğimiz Aziz Şehitlerimizin anaları ve eşleri, Kahraman Gazilerimiz ve aileleri ile Partilerimizin Kadın Kolu Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarında bulunan kadınlarımız ve Odamız Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı.

Ülkemizin Kurucusu Büyük Lider Gazi Mustafa Atatürk’ün dediği gibi , “Bizim toplumumuz için ilim ve fen lazım ise, bunları aynı derecede hem erkek hem de kadınlarımızın iktisap etmesi lazımdır.” sözünden hareketle kadınlarımızın her alanda çok daha fazla yer edinmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Kadınlarımızın her alanda eşit haklara sahip olmasını temenni ettiğimiz bu organizasyonumuz vesilesi ile bir kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ederim” diye konuştu.