Başkan Şahin’den İngiltere’ye Tanıtım Atağı

Toplantıda konuşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Haziran ayı başında İngiltere’den içinde parlamenter, belediye başkanı ile belediye başkan yardımcısının da olduğu çok önemli misafirleri Alanya’da ağırlayacaklarını söyledi.

Konuşmasında ilk olarak Mayıs ayı faaliyetleri ile ilgili meclis üyeleri ile komite üyelerini bilgilendiren Başkan Şahin, Alanya ekonomisi yanında Alanya’nın tanıtımı için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Şahin, “Mayıs ayı olağan meclis toplantımızı ve müşterek komiteler toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda Haziran ayı başında Alanya’mızda misafir edeceğimiz İngiliz Parlamenterler, Tower of Hamlets Belediye Başkanı ile Manchester Belediye Başkan Yardımcısının ziyaret programı hakkında bilgilendirme yaptık. Güzel Alanya’mızın marka değerini arttırmak ve ihtiyacımız olan yüksek profilli turisti Alanya’mızda ağırlamak amacıyla başlattığımız çalışmalara bir yenisini daha ekleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Rusya Tümen’den başlattığımız çalışmalara hedef ülkelerde devam edeceğimizi daha önce söylemiştik. Bu kapsamda Alanya’mızda önemli temaslarda bulunacak olan İngiltere heyetine, Alanya’mızda gerçekleşen üretimi de yerinde inceletip, Antalya ve Alanya protokolü ile de bir araya getireceğiz. Amacımız İngiltere heyeti ile yeni bir ticari, eğitim ve dostluk köprüsü kurmak. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Alanya’mız için çalışmaya devam edeceğiz. Her şey Alanya’mız için“ dedi.