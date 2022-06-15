Başkan Şahin’den Hal Esnafına Müjde: İhale İptal
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, dün kendisini ziyaret eden ve yeni hal ile ilgili endişelerini dile getiren hal esnafını temsilen bugün ziyaret ettiği Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yanından müjdeyle ayrıldı.
Başkan Şahin, ziyaretin hemen ardından yaptığı açıklamada hal esnafının tepkisini alan ihalenin iptal edildiğini belirterek, “Ne zaman ihtiyacımız olsa bizlere kapılarını sonuna kadar açan Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum. İhalenin iptal edilmesini ve hal esnafı lehine yeni düzenlemeler yapılması konusunda ekibine gerekli talimatları verdi” diye konuştu.
Şahin sosyal medyasından da duyurduğu müjdesinde, “Yeni hal kompleksinin henüz bitmeden ihaleye çıkarma kararı alınması, 10 yıllık kira bedelinin peşin istenmesi ve TÜFE’ye bakılmaksızın yüksek miktarda kira istenmesi konularındaki Hal Esnafımızın haklı tepkisine Başkanımız Muhittin Böcek de hak verdi. Başkanımız sağ olsun göreve gelmeden önce başlayan hal inşaatı ile ilgili taleplerimizi ilettikçe yeni ve esnafın lehine düzenlemeler yapmaya gayret gösteriyor. Aldığımız kararın Alanya’mızın tarım sektörü için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
Başkan Şahin’in, Böcek’i ziyaretinde Genel Sekreter Av Cansel Tuncer, Siyasi Danışman İlker Deniz Sayın ve ilgili daire başkanlarının da olduğu, yeni hal konusunun da enine boyuna masaya yatırıldığı öğrenildi.
Yeni haldeki son gelişmelerin yanı sıra devam eden Güzelbağ Sanayi Sitesi Projesi ile Alanya’da devam eden ve planlanan yatırımlar konusunda da Başkan Böcek ile görüş alışverişinde bulunduğu öğrenilen Başkan Şahin, “Sürecin başından bu yana elimizi taşın altına koyduk ve Halci Dostlarımız ile birlikte zorluklara el birliği ile göğüs gerdik. Onlardan gelen taleplerin takipçisi olduk. Onların bize olan güveni ve teveccühüne layık olmaya çalıştık. Bundan sonra da tüm samimiyetimizle, koordinasyonlu, uzlaşıcı tavrımızı sürdürerek tarım sektörü açısından büyük önem taşıyan projenin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Birlikte yapacağımız çok şey var. Her şey Alanya’mız için” diye konuştu.
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