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Başkan Şahin’den Golf Müjdesi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya’nın marka değerine büyük katkılar yapacak golf turizmi tesislerinin tahsis duyurusunun Resmi Gazete’de yayımlandığını belirterek, “Alanya’mızın uzun zamandır beklediği golf merkezlerimizin ihale süreci başladı.” dedi.

GÜNDEM 19.07.2022, 18:06 20.07.2022, 09:55 Meliha Yılmaz
Başkan Şahin’den Golf Müjdesi


Alanya turizmi için büyük önem taşıyan golf merkezleri ihaleye çıkıyor. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Mahmutlar, Okurcalar ve Emişbeleni’ne yapılacak golf tesislerinin bilgilerinin Resmi Gazete’de yayımlandığını belirterek, 19 Ağustos 2022 günü saat 16.30’a kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yapılabileceğini belirtti.


ŞAHİN: “ALANYA’MIZ İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMALIYIZ”


Alanya’nın marka değeri açısından golf merkezlerinin büyük önem taşıdığını belirten Başkan Şahin, “Alanya’mıza yapılacak golf tesisleri için 19 Ağustos’a kadar müracaat edilebilecek. Girişimciler birden fazla merkez için başvuru yapabilirler. Alanya olarak herkes elini taşın altına sokmalı. Alanya’mız için iş insanlarımızın, girişimcilerimizin görevden kaçmayacağını biliyoruz. Biz de Alanya’mızı ilgilendiren her konuda olduğu gibi bu konuda da üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi. 


ŞAHİN’DEN ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜR


Başkan Şahin ayrıca, Alanya’yı ilgilendiren her konuda olduğu gibi golf tesislerinin ihaleye çıkma sürecinde de büyük destekler veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na da teşekkür ederek, “Alanya’mızı ilgilendiren her konuda olduğu gibi bu konuda da Alanya’mızı destekleyen Alanya’mızın gururu Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ederiz” dedi.


KAÇ YATAKLI OTEL YAPILACAK?


Resmi gazetede yer alan bilgilere göre Mahmutlar, Okurcalar ve Emişbeleni’ne yapılması planlanan tesislerin özellikleri şu şekilde:
Alanya Mahmutlar Gökçebelen Turizm Merkezi’ne; Golf tesisi (18 Delikli) + 5 yıldızlı otel veya tatil köyü (250 yatak),
Alanya Okurcalar Ortaören Turizm Merkezi’ne; Golf tesisi (18 Delikli) + 5 yıldızlı otel veya tatil köyü (400 yatak),
Alanya Emişbeleni Baltepe Turizm Merkezi’ne; Golf tesisi (18 Delikli) + 5 yıldızlı Otel veya Tatil Köyü (200 yatak)

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